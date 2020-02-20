Літак з Уханя після дозаправки вилетів до Харкова
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram, пише RegionNews.
"Там буде вжито усіх можливих заходів з дотримання безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників аеропорту. Борт буде розміщено на окремій ізольованій стоянці. Усі процедури (паспортний контроль, митні формальності) будуть виконані біля трапу літака", - написа голова уряду.
Нагадаємо, борт із евакуйованими українцями зранку прилетів до аеропорту "Бориспіль", але лише для дозаправки. Він уже полетів на Харків.
Раніше борт близько години колами літав на стику Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Раніше Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців з Китаю і засудив спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, "не пустити громадян України в Україну".
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