Протести в Нових Санжарах: поновилися зіткнення, є постраждалий - ЗМІ

У Полтавській області поновилися зіткнення на шляху до медичного центру Нацгвардії "Нові Санжари", куди везуть евакуйованих з Китаю українців. Одна людина постраждала

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У Полтавській області поновилися зіткнення на шляху до медичного центру Нацгвардії "Нові Санжари", куди везуть евакуйованих з Китаю українців. Одна людина постраждала

Як повідомляє RegionNews із посиланням на РБК-Україна, на місці протесту знаходяться співробітники поліції і офіцери Національної гвардії.

Повідомляється, що нацгвардійці почали відтісняти протестувальників по мосту в сторону санаторію, в результаті чого зав'язалася бійка. До санаторію намагалися проїхати мікроавтобуси Національної поліції.

Силовики намагаються поступово розчистити дорогу, журналістів просять покинути місце сутичок з протестувальниками.

Відзначається, що силовики намагаються зробити коридор, проте поки не відомо, з якого боку під'їде транспорт з евакуйованими. Місцеві жителі все ще блокують дорогу. З боку санаторію їх всього кілька десятків.

Крім того, учасники протесту розвели велике багаття перед санаторієм. Будують барикаду, зіткнення поки припинилися.

За деякими даними, автобус з українцями знаходиться за 10 км від Нових Санжар.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).