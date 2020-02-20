Протести в Нових Санжарах: поновилися зіткнення, є постраждалий - ЗМІ
Як повідомляє RegionNews із посиланням на РБК-Україна, на місці протесту знаходяться співробітники поліції і офіцери Національної гвардії.
Повідомляється, що нацгвардійці почали відтісняти протестувальників по мосту в сторону санаторію, в результаті чого зав'язалася бійка. До санаторію намагалися проїхати мікроавтобуси Національної поліції.
Силовики намагаються поступово розчистити дорогу, журналістів просять покинути місце сутичок з протестувальниками.
Відзначається, що силовики намагаються зробити коридор, проте поки не відомо, з якого боку під'їде транспорт з евакуйованими. Місцеві жителі все ще блокують дорогу. З боку санаторію їх всього кілька десятків.
Крім того, учасники протесту розвели велике багаття перед санаторієм. Будують барикаду, зіткнення поки припинилися.
За деякими даними, автобус з українцями знаходиться за 10 км від Нових Санжар.
Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.
Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".
Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.
Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.
Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).
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