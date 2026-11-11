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11 листопада 2026, 09:52

Автопарк на $3,5 млн і підозри у незаконному видобутку: журналісти дослідили бізнес нардепа Вацака

11 листопада 2026, 09:52
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Фото: з відкритих джерел
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Компанії народного депутата Геннадія Вацака та його родички фігурують у кримінальних розслідуваннях щодо можливого незаконного видобування корисних копалин на Вінниччині

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

Геннадій Вацак – народний депутат від групи "Довіра" та засновник однойменного кондитерського бізнесу. У його декларації зазначені, зокрема, Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga та Maserati Quattroporte. Однак журналісти з'ясували, що ще кілька дорогих автомобілів оформлені на компанії та людей із його оточення.

Зокрема, на кондитерський дім "Вацак" зареєстровані Rolls-Royce Ghost 2022 року та Lamborghini Urus 2021 року. Aston Martin DBS Superleggera, на якому нардеп отримав штраф за перевищення швидкості, оформлений на жінку, яку абоненти підписують як адміністраторку магазинів "Вацак".

Також журналісти знайшли Bentley Continental GT та Maserati Levante, зареєстровані на родичів помічника нардепа, а Rolls-Royce Spectre 2024 року – на жінку, пов'язану із закордонною філією кондитерського бізнесу. Загальну вартість виявленого автопарку Bihus.Info оцінили приблизно у 3,5 млн доларів.

Окрему увагу розслідувачі приділили діяльності компаній, пов'язаних із родиною Вацака.

У 2025 році Бюро економічної безпеки повідомило про підозру директору кондитерського дому "Вацак" Валерію Твердохлібу в ухиленні від сплати понад 29 млн грн податків. За версією слідства, підприємство продавало продукцію підконтрольним ФОПам за штучно заниженими цінами. Згодом компанія відшкодувала кошти, а директора звільнили від кримінальної відповідальності на передбачених законом підставах.

Журналісти також перевірили, як працюють фірмові магазини мережі. Під час експерименту вони придбали продукцію в одному з магазинів у Києві. Згідно з фіскальним чеком, продавцем була ФОП Ольга Аліксійчук. Водночас у сервісі Getcontact її номер телефону фігурує серед контактів бухгалтерки компаній, пов'язаних із нардепом. Це, на думку журналістів, ставить під питання реальну незалежність ФОП станом на зараз.

Ще один напрямок розслідування стосується видобування корисних копалин. Самому Вацаку належить ТОВ "Виробничий комплекс "Камелот"", а його родичці Євдокії Вацак – ТОВ "Дробильно-сортувальний комплекс "Ланселот"". Обидві компанії отримували спеціальні дозволи на користування надрами у Вінницькій області.

Bihus.Info дослідили п'ять ділянок, пов'язаних із цими підприємствами. Щонайменше чотири з них фігурували у кримінальних провадженнях.

Найбільший епізод стосується Могилів-Подільської ділянки пісковику. У 2020 році "Камелот" отримав дозвіл на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою. Однак, за версією слідства, підприємство фактично здійснювало промисловий видобуток.

У липні 2026 року правоохоронці повідомили керівнику компанії про підозру у справі щодо незаконного видобування майже 38 тисяч тонн пісковику. Завдані державі збитки оцінили більш ніж у 337 млн грн.

Крім того, журналісти звернули увагу на попередні розслідування щодо можливих порушень на Озаринецькій та Немійській ділянках "Камелоту".

Запитання виникли й до діяльності "Ланселоту". Компанія придбала право на промисловий видобуток на родовищі Озаринці-2 за 147 тисяч гривень – приблизно на 89% дешевше від стартової ціни аукціону. Ще одне родовище підприємства, Немійсько-Юрковецьке, отримало застереження Міндовкілля через близькість до ландшафтного заказника "Грабарківський".

Попри численні питання до діяльності підприємств, у Держгеонадрах повідомили журналістам, що протягом 2019-2026 років перевірок цих надрокористувачів не проводили.

Bihus.Info звернулися за коментарями до Геннадія Вацака та компанії "Камелот", однак на момент публікації відповідей не отримали.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info з'язували, що в родини нового міністра у справах ветеранів Віталія Кіма можуть бути активи, які не вказані в його декларації. ЗМІ звернули увагу на квартиру площею понад 100 квадратних метрів і паркомісце у київському ЖК "Новопечерські липки". Влітку 2025 року їх придбала компанія дружини Кіма "Медиа группа".

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