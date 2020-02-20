Евакуйовані з Китаю українці зійшли з літака у Харькові

Евакуйовані з китайського мыста Уханя громадяни України, іноземці та екіпаж зійшли з борту літака в міжнародному аеропорту Харкова

Фото: facebook/zelenskiy95

Евакуйовані з китайського мыста Уханя громадяни України, іноземці та екіпаж зійшли з борту літака в міжнародному аеропорту Харкова

Як повідомили RegionNews у Державній прикордонній службі, її співробітники забезпечили прикордонне оформлення 94 осіб, які прибули спецрейсом з Китаю.

"На борту літака, окрім, 22 осіб – членів екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу, прилетіло 72 пасажири", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що біля трапу літака інспектори прикордонного контролю лише провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців.

"Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у відокремленій зоні летовища", - підкреслили прикордонники.

Нагадаємо, зранку 20 лютого літак сів в аеропорт "Бориспіль" для дозаправки, після чого продовжив політ до Харкова.

Президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".