Евакуйовані з Китаю українці зійшли з літака у Харькові
Як повідомили RegionNews у Державній прикордонній службі, її співробітники забезпечили прикордонне оформлення 94 осіб, які прибули спецрейсом з Китаю.
"На борту літака, окрім, 22 осіб – членів екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу, прилетіло 72 пасажири", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що біля трапу літака інспектори прикордонного контролю лише провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців.
"Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у відокремленій зоні летовища", - підкреслили прикордонники.
Нагадаємо, зранку 20 лютого літак сів в аеропорт "Бориспіль" для дозаправки, після чого продовжив політ до Харкова.
Президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".
- 16:07 20 лютого У Кабміні пояснили, що робитимуть на випадок хвороби когось з евакуйованих
- 16:02 20 лютого "Слуги народу" зберуться на засідання через завтрашній звіт Гончарука
- 15:55 20 лютого На Чернігівщині створять ще одну громаду
- 15:47 20 лютого Українці зможуть частіше літати до Туреччини
- 15:42 20 лютого На Рівненщині викрили два підпільні цехи з обробки бурштину
- 15:37 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:37 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції