Зеленський прокоментував евакуацію українців з Уханя
За його словами, заходи безпеки – безпрецедентні, тому вірус в Україну не потрапить.
"Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні. Співчуваю нашим евакуйованим, бо вже знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніша, ніж у Президента", - пояснив глава держави.
Зеленський написав про іншу небезпеку та нагадав приклад Франції.
"Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії. Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома", - пояснив він.
Він засудив спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, "не пустити громадян України в Україну".
Раніше у Авакова підтвердили, що українців з Уханя розмістять на Полтавщині.
Сьогодні зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців.
Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари.
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