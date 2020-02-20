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20 лютого 2020, 11:11 38

Зеленський прокоментував евакуацію українців з Уханя

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20 лютого 2020, 11:11 38
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Президент України Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців з Китаю. Вони житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах.
Фото: ОПУ
Президент України Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців з Китаю. Вони житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах.

За його словами, заходи безпеки – безпрецедентні, тому вірус в Україну не потрапить.

"Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні. Співчуваю нашим евакуйованим, бо вже знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніша, ніж у Президента", - пояснив глава держави.

Зеленський написав про іншу небезпеку та нагадав приклад Франції.

"Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії. Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома", - пояснив він.

Він засудив спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, "не пустити громадян України в Україну".

Раніше у Авакова підтвердили, що українців з Уханя розмістять на Полтавщині.

Сьогодні зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари.


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