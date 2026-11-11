Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався вдень 10 листопада. Чоловіки 61 та 36 років знайшли на сміттєзвалищі мішки з металобрухтом, серед якого були боєприпаси, та принесли їх додому.

Під час спроби розібрати знайдені предмети, ймовірно, здетонував один із боєприпасів.

Внаслідок вибуху старший чоловік зазнав тяжких травм, що призвели до ампутації обох ніг. Молодший отримав осколкові поранення.

Правоохоронці встановлюють обставини події та тип боєприпасу, який міг спричинити вибух.

Нагадаємо, ввечері 10 листопада російські війська атакували одне із селищ Запорізького району. Постраждали шестеро людей.