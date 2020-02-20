Полтавська облрада збереться позапланово через ситуацію в Нових Санжарах
Як передає RegionNews, про це повідомив голова ради Олександр Біленький на своїй сторінці в Facebook.
"Завтра на 10:00 збираю позачергову сесію Полтавської обласної ради щодо ситуації в Нових Санжарах", - написав він.
За його словами, очікується керівництво МОЗ та інші компетентні служби, керівників та депутатів громади.
"Потрібно унеможливити будь які прояви дестабілізації ситуації в області та поінформувати людей", - додав Біленький, підкресливши, що "дуже прикро, що місцеву владу повідомили в останній момент".
Він запевнив, що багатьох питань можна було б уникнути.
Нагадаємо, 20 лютого борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові.
Вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.
У зв'язку зі сформованою ситуацією в місто прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також очікується приїзд прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
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