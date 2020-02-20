Полтавська облрада збереться позапланово через ситуацію в Нових Санжарах

Полтавська обласна рада через розміщення в Нових Санжарах евакуйованих українців з Китаю проведе 21 лютого позачергову сесію

Фото: facebook/o.bilenkyi

Полтавська обласна рада через розміщення в Нових Санжарах евакуйованих українців з Китаю проведе 21 лютого позачергову сесію

Як передає RegionNews, про це повідомив голова ради Олександр Біленький на своїй сторінці в Facebook.

"Завтра на 10:00 збираю позачергову сесію Полтавської обласної ради щодо ситуації в Нових Санжарах", - написав він.

За його словами, очікується керівництво МОЗ та інші компетентні служби, керівників та депутатів громади.

"Потрібно унеможливити будь які прояви дестабілізації ситуації в області та поінформувати людей", - додав Біленький, підкресливши, що "дуже прикро, що місцеву владу повідомили в останній момент".

Він запевнив, що багатьох питань можна було б уникнути.

Нагадаємо, 20 лютого борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові.

Вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.

У зв'язку зі сформованою ситуацією в місто прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також очікується приїзд прем'єр-міністра Олексія Гончарука.