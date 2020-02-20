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20 лютого 2020, 16:07 23

У Кабміні пояснили, що робитимуть на випадок хвороби когось з евакуйованих

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20 лютого 2020, 16:07 23
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Якщо серед евакуйованих з китайського Уханя українців виявиться хворий, то його ізолюють, а решті громадянам подовжать карантин ще на два тижні
Фото: facebook/KabminUA
Якщо серед евакуйованих з китайського Уханя українців виявиться хворий, то його ізолюють, а решті громадянам подовжать карантин ще на два тижні

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на відповіді уряду на найпоширені питання щодо евакуації українців з Китаю.

Зокрема, на запитання "А якщо в когось виявиться підозра на коронавірус?", відповідь надана така: "Термін перебування всіх інших евакуйованих людей подовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус".

Також, якщо в когось із людей погіршиться самопочуття, на локації цілодобово перебуватимуть лікарі, додали в уряді.

"Вони забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу. Окрім цього, поряд постійно чергуватиме машина екстреної допомоги", - запевнили у пресслужбі.

Нагадаємо, 20 лютого борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові.

Вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.

У зв'язку зі сформованою ситуацією в місто прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.


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