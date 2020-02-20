У Нових Санжарах мітингують через прибуття евакуйованих з Китаю (трансляція)

На Полтавщині мешканці Нових Санжар мітингують зсамого ранку через прибуття евакуйованих українців з Китаю до медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари"

На Полтавщині мешканці Нових Санжар мітингують зсамого ранку через прибуття евакуйованих українців з Китаю до медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари"

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на пряму трансляцію Радіо Свобода з Нових Санжар.

Люди говорять, що стоятимуть до останнього. В свою чергу кореспондент повідомляє, що градус напруги трохи спав.

"Ми не проти самих людей, ми проти того, що нас не попередили заздалегідь", - пояснила мешканка міста мітинг, який затягнувся.

Нагадаємо, 20 лютого борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові.

Вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.

У зв'язку зі сформованою ситуацією в місто прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.