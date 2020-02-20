На Полтавщині люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих з Китаю
У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців.
У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців.
Про це написав на сторінці у Facebook місцевий житель Микола Яременко.
Разом з тим, керівництво санаторію заперечує таку інформацію.
Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, в Україну прилетить літак, що евакуює українців з китайського Уханя, охопленого епідемією коронавірусу.
Повертаються 48 громадян України. Вони будуть поміщені в карантин на 14 діб.
Відомо, що літак, який забрав з Уханя українських та іноземних громадян, по дорозі до Києва змінив курс і попрямував до Харкова, куди має сьогодні прибути глава МВС Арсен Аваков.
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