На Полтавщині люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих з Китаю

У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців.

У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців.

Про це написав на сторінці у Facebook місцевий житель Микола Яременко. Разом з тим, керівництво санаторію заперечує таку інформацію. Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, в Україну прилетить літак, що евакуює українців з китайського Уханя, охопленого епідемією коронавірусу. Повертаються 48 громадян України. Вони будуть поміщені в карантин на 14 діб. Відомо, що літак, який забрав з Уханя українських та іноземних громадян, по дорозі до Києва змінив курс і попрямував до Харкова, куди має сьогодні прибути глава МВС Арсен Аваков.

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