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20 лютого 2020, 16:13 42

Соцмережі лихоманить: евакуація українців з Китаю та теплий прийом земляків

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20 лютого 2020, 16:13 42
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Мережу заполонили меми про Нові Санжари. Українці в інтернеті висміюють протести проти евакуйованих з Уханю людей
Фото: Facebook
Мережу заполонили меми про Нові Санжари. Українці в інтернеті висміюють протести проти евакуйованих з Уханю людей

Новиною тижня став процес евакуації Українців із китайського міста Ухань, яка супроводжувалася чутками, панікою та протестами місцевого населення на Львівщині, Київщині та Тернопільщині.

Після появи інформації, що евакуйованих людей відвезуть до медичного центру Національної гвардії України в селищі Нові Санжари Полтавської області, там також спалахнули протести, що переросли у сутички із поліцією.

Тим часом мережу заполонили апокаліптичні меми і фотожаби. Українці в соціальних мережах обговорюють евакуацію та висміюють паныку та акції протесту місцевих жителів, які не хочуть приймати евакуйованих з Уханю співвітчизників.

Нагадаємо, зранку, 20 лютого, літак із евакуйованими з Уханю громадянами України сів в аеропорту "Бориспіль" для дозаправки і продовжив політ до Харкова.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян нашої країни і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії). Крім членів екіпажу на борту знаходилася команда лікарів.

У Нових Санжарах Полтавської області, де планують розмістити людей, місцеві жителі перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців.


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