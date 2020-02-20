Аваков: евакуйованих з Китаю українців ізолюють і посадять під цілодобову охорону

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде

Фото: mvs.gov.ua

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде

Як повідомили RegionNews у пресслужбі МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час спілкування з жителями Нових Санжар 20 лютого. За його словами, евакуйовані громадяни будуть знаходитися 14 днів у Полтавській області у санаторії Національної гвардії у Нових Санжарах, де проходитимуть процедуру обсервації. Санаторій будуть охороняти цілодобово. "Всі евакуйовані з Уханя українці повністю здорові. Вони 10 днів провели під наглядом у Китаї, пройшли два кордони китайських лікарів і один - наших. У них немає симптомів, мова йде про неінфікованих людей. Проходити процедуру обсервації вони будуть разом із медиками, поліцейськими та представниками інших служб, які їх супроводжували в літаку" - сказав міністр. В свою чергу, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко додав, що здорові люди не можуть розміщуватися у лікарнях. "Люди, які привезені, повністю здорові. Всі у кого були симптоми, підвищена температура, не випущені навіть з Китаю. В Україну привезли здорових людей. Вони постійно 14 днів перебуватимуть в закладі і не виходитимуть на вулицю", - сказав він. Нагадаємо, Арсен Аваков приїхав в Нові Санжари після того, як люди перекрили дорогу і протестували проти розміщення евакуйованих українців з Китаю, і між місцевими та правоохоронцями сталися сутички.

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