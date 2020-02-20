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20 лютого 2020, 09:22 105

Літак з Уханя через туман не зміг сісти на Харківщині і змінив курс на Київ

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20 лютого 2020, 09:22 105
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Літак авіакомпанії SkyUp, який евакуює українців з китайського міста Ухань, змінив курс з Харкова на Київ
Літак авіакомпанії SkyUp, який евакуює українців з китайського міста Ухань, змінив курс з Харкова на Київ

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на сайт flightradar24.

Авіалайнер мав сісти о 8:00 в аропорту Харкова. За даними Depo.ua, в місті дуже густий туман, тому борт кружляв на території Харківщини. Зараз літак змінив маршрут і прямує в напрямку Києва.


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