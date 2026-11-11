Ілюстративне фото: pixabay

Ввечері 10 та вранці 11 листопада російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Через пошкодження виникли аварійні відключення електроенергії. Без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів у частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів.

Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка – її госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травми. На жаль, медикам не вдалось її врятувати.

Енергетики "Укренерго" та ДТЕК "Одеські електромережі" працюють над відновленням електропостачання.

На час ремонтних робіт місцева влада відкрила додаткові Пункти незламності.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 17 локаціях.