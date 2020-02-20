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20 лютого 2020, 14:44 69

Ситуація загострюється: в Нових Санжарах готуються до штурму РДА

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20 лютого 2020, 14:44 69
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У Нових Санжарах Полтавської області, де люди перекрили дорогу і протестують проти розміщення евакуйованих з китайського Ухань українців, загострюється обстановка
У Нових Санжарах Полтавської області, де люди перекрили дорогу і протестують проти розміщення евакуйованих з китайського Ухань українців, загострюється обстановка

Як повідомляє кореспондент RegionNews з місця подій, мешканці міста збираються під стінами Райдержадміністрації.

Також у натовпі чутно заклики до штурму.

Нагадаємо, вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.

У зв'язку зі сформованою ситуацією в місто прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.


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