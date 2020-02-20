Літак SkyUp після повернення з Китаю продезінфікували
Літак компанії SkyUp, який здійснював рейс із евакуації українських громадян з Китаю, пройшов процедуру дезінфекції, передає RegionNews з посиланням на сайт авіакомпанії.
"Літак пройшов процедуру дезінфекції та залишається на кілька годин закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше на літаку відбудеться заміна фільтрів системи кондиціонування", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 14:24 пасажири, екіпаж і всі, хто супроводжував громадян під час рейсу з Уханя, направляються в місце обсервації.
Крім того, під час брифінгу речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів, з яких регіонів родом евакуйовані з Китаю українці.
За його словами, це мешканці Маріуполя, Кривого Рогу, Києва, а також Полтавської, Харківської, Миколаївської, Кіровоградської, Львівської, Волинської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Донецької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.
Нагадаємо, 20 лютого у Україну повернулися наші громадяни із китайського Уханя. З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян нашої країни і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).
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