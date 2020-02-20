16:48  20 лютого
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
13:42  20 лютого
Коронавірус на лайнері: обидва хворих українця одужали - нардеп
18:10  19 лютого
Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2020, 17:06 14

Літак SkyUp після повернення з Китаю продезінфікували

Читайте также
на русском языке
20 лютого 2020, 17:06 14
Читайте также на русском языке
Літак дезінфікували за всіма правилами і деякий час він перебуватиме на закритій стоянці аеропорту
Фото: ТСН
Літак дезінфікували за всіма правилами і деякий час він перебуватиме на закритій стоянці аеропорту

Літак компанії SkyUp, який здійснював рейс із евакуації українських громадян з Китаю, пройшов процедуру дезінфекції, передає RegionNews з посиланням на сайт авіакомпанії.

"Літак пройшов процедуру дезінфекції та залишається на кілька годин закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше на літаку відбудеться заміна фільтрів системи кондиціонування", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 14:24 пасажири, екіпаж і всі, хто супроводжував громадян під час рейсу з Уханя, направляються в місце обсервації.

Крім того, під час брифінгу речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів, з яких регіонів родом евакуйовані з Китаю українці.

За його словами, це мешканці Маріуполя, Кривого Рогу, Києва, а також Полтавської, Харківської, Миколаївської, Кіровоградської, Львівської, Волинської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Донецької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.

Нагадаємо, 20 лютого у Україну повернулися наші громадяни із китайського Уханя. З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян нашої країни і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).


літак коронавірус skyup
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 16:48
Літак з Уханя після дозаправки вилетів до Харкова
20 лютого 2020, 11:41
Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва
19 лютого 2020, 08:00
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 16:48
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Останні Популярні
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Іра Дідич
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »