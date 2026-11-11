На Хмельниччині внаслідок ранкової атаки пошкоджено підприємство: є постраждалий
Уранці 11 листопада російські військові атакували Хмельницький район
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.
Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження на території одного з підприємств.
Травмувалася одна людина.
Масштаби пошкоджень не уточнюються. На місці події працюють усі необхідні служби.
Нагадаємо, ввечері 10 та вранці 11 листопада російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах Одеської області. Без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів.
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