Удари по Сумах: є поранені, зруйновані будинки
6 листопада росіяни вдарили по Сумській області. На жаль, серед місцевих жителів є поранені
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Росіяни вдарили по Сумах керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспортні засоби. Рятувальники працювали на місцях влучань.
Попередньо, поранення дістали семеро місцевих жителів.
Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по приватному житловому будинку в Путивльській громаді на Сумщині. Рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка. На жаль, загинула жінка.
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