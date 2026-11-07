Переможниця Холостяка чекає на первістка

Фото з відкритих джерел

Переможниця Холостяка-12 повідомила про вагітнсть. Лише кілька місяців тому вона вийшла заміж

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Блогерка Катерина Лозовицька та співак, учасник "Голосу країни" Гідаят Сеїдов повідомили про майбутнє поповнення. Вони показали перше фото, де в Катерини можна побачити кругленький животик.

"Ми так тобі раді", – коротко прокоментувала Катерина.

Слід зазначити, що Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов одружились у вересні цього року. Точну дату вони не афішували.

Нагадаємо, раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, чи планують вони з дружиною дітей.