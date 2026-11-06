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06 листопада 2026, 22:55

Викрав сейф із понад $36 тисячами та закопав гроші в лісі: у Києві судитимуть чоловіка

06 листопада 2026, 22:55
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві судитимуть 47-річного чоловіка, якого обвинувачують у крадіжці сейфа з грошима та ювелірними виробами з квартири знайомих. Загальна вартість викраденого становить близько 1,7 мільйона гривень. Гроші чоловік згодом закопав у лісі на Київщині

Про це повідомили у Дарницькій окружній прокуратурі Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, обвинувачений товаришував із 20-річним сином власника квартири. Чоловіки були сусідами. У серпні 2026 року молодий чоловік залишив у салоні автомобіля свій рюкзак, з якого 47-річний знайомий витяг ключі від квартири.

Згодом, скориставшись цими ключами, чоловік проник до помешкання та виніс звідти сейф. Усередині були понад 36 тисяч доларів, близько 1350 євро, 90 тисяч гривень і ювелірні вироби.

Крадіжку одразу пов'язали зі знайомим родини. Коли чоловік зрозумів, що зібрані факти вказують на його причетність, він зізнався у викраденні грошей і розповів, що закопав їх у лісі на Київщині. За вказаним ним місцем правоохоронці знайшли всі викрадені кошти.

Водночас чоловік не повідомив, де сховав сам сейф та ювелірні вироби.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Обвинувачений перебуває під вартою.

Його дії кваліфікували за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, поєднана з проникненням у житло та вчинена в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

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