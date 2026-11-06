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06 листопада 2026, 20:50

Прикордонники "розірвали на шмаття" російські "ждуни"

06 листопада 2026, 20:50
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Фото: ДПСУ
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Українські військові показали свіжі кадри з фронту. Прикордонники стримують спроби ворога прорватись на півночі Харківської області

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу військових підрозділу "Гарт", які захищають Україну на Південно-Слобожанському напрямку. Українські пілоти знищують дронами російські "ждуни". Це безпілотниками, якими росіяни намагаються створити українським захисникам проблеми з логістикою.

"Прикордонники у складі Сил оборони України й надалі ефективно знищують сили та засоби противника, стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

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