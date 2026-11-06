Дизель нарешті падає: як змінились цінники на АЗС

Фото з відкритих джерел

В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. При цьому дизельне пальне після тривалого подорожчання нарешті опустилось у вартості

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 6 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 93,37 гривні за літр (-0,18 гривні);

бензин А-95 – 89,57 гривні за літр (-0,27 гривні);

бензин А-92 – 85,50 гривні за літр (-0,05 гривні);

дизпальне – 104,57 гривні за літр (-0,07 гривні);

автогаз – 59,93 гривні за літр (+0,49 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.