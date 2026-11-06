На Київщині масово труять тварин: що відбувається

Фото: Нацполіція

У Київській області розслідують ймовірне отруєння тварин. Серед жертв і вуличні, і домашні улюбленці

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Місцева жителька села Княжичі звернулась до поліції. Вона розповіла про ймовірне отруєння собак та котів. Відомо, що серед загиблих тварин, зокрема, були домашні улюбленці.

Правоохоронці опитали можливих свідків. Наразі проводиться перевірка та встановлюються всі обставини отруєння тварин і причетні до події особи.

Нагадаємо, що на Черкащині чоловіка судили за жорстоку розправу над тваринами. Він вбив собак та викинув їх на території кладовища.