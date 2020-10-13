"Слуга народу" Гетманцев запропонував відкласти чергове підвищення мінімальної зарплати

Він пропонує поки що зупинитися на 6 тисячах гривень, збільшення може привести до тінізації економіки

Він пропонує поки що зупинитися на 6 тисячах гривень, збільшення може привести до тінізації економіки

Фото: з відкритих джерел

Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до рівня 6500 гривень на місяць може бути відкладене до грудня наступного року.

Як передає RegioNews, з такою позицією виступив нардеп фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев. Так, він вважає, що переглядати розмір виплат потрібно, "але зробити це одномоментно - неможливо". "Тому ми переглядаємо ці стандарти поступово. До речі, до нашого рішення про підвищення мінімалки до 5 тисяч гривень, третина працівників була за межею абсолютної бідності. Тобто, вони заробляли менше, ніж їм необхідно було для фізичного виживання. Кожного місяця Мінсоцполітики перераховує фактичний прожитковий мінімум. У липні було 5050 грн, а ми підняли до 5 тисяч гривень. Інакше кажучи, ми не підняли мінімалку до цього рівня, але наблизилися. Наступного року повинні перейти цю мінімальну межу. Підвищення буде на 9,3%", - зазначив Гетманцев. За його словами, підвищення зарплати може призвести до тінізації економіки - людей почнуть переводити на 0,5 ставки. Тому мені здається, що оптимальною сумою для підвищення зарплати є 6 тисяч гривень, а не 6,5 тисячі. Тобто, я б зупинився на шести тисячах гривень", - заявив він. Нагадаємо, раніше прем'єр пояснив, чому у бюджеті на 2021 рік закладено великий дефіцит.

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