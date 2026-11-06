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06 листопада 2026, 22:55

На Харківщині "юрист" виманював з хворого військового 10 тисяч "зеленими"

06 листопада 2026, 22:55
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Фото: прокуратура
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У Харківській області затримали 28-річного зловмисника. Відомо, що він хотів заробити гроші на військовому

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, військовий Національної гвардії мав проблеми зі здоров'ям, і тому хотів перевестись до підрозділу в більш безпечніший регіон. Чоловік, який раніше працював юрисконсультом, запропонував йому "допомогу".

Зловмисник переконав військового, що має зв'язки, а у разі відмови - у захисника нібито можуть виникнути труднощі з переведенням. За свою "допомогу" зловмисник вимагав 10 тисяч доларів. Його затримали після отримання грошей.

Тепер ділку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів. Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.

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