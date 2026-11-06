У Вінниці 12-річний хлопчик загинув на залізниці

Фото: ДСНС

Трагедія сталась 6 листопада у Вінниці. Рятувальники закликають батьків пояснювати дітям про небезпеку "розваг" на залізниці

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Відомо, що 12-річний хлопчик помер від ураження струмом. У момент трагедії він знаходився на даху вагона. Рятувальники зняли тіло дитини та передали його правоохоронцям.

"Закликаємо батьків пояснювати дітям небезпеку таких розваг. Контактна мережа залізниці перебуває під високою напругою: смертельне ураження струмом можливе навіть без дотику до дротів", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.