Місцеві вибори 2020: на Луганщині вже відкрито 13 кримінальних проваджень

Поліцією складено 12 адміністративних протоколів

Поліцією складено 12 адміністративних протоколів

Фото: з відкритих джерел

На сьогоднішній день, 13 жовтня, з початку виборчого процесу поліцією Луганщини зареєстровано 105 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

Так, в числі іншого, до Білокуракинського відділу поліції надійшло повідомлення від одного з кандидатів на посаду селищного голови про те, що на одне з відділень пошти надійшла посилка, в якій знаходяться агітаційні газети однієї з політичних партій. На думку заявника, це є незаконною агітацією.

Крім того, надійшло повідомлення про те, що у с. Нещеретове у дитячому садку один з педагогів проводить агітацію від однієї з політичних партій батькам дітей.

До Рубіжанського відділу поліції надійшло звернення одного з депутатів Києво-Святошинської району про те, що невстановлені особи умисно внесли неправдиві відомості до бази даних Рубіжанської міської територіальної виборчої комісії Сєвєродонецького району №27. Перевіркою встановлено, що ні заявник, не його довірені особи документи до Рубіжаньскої ТВК не надавали та у м. Рубіжне ніколи не перебували.

Дані факти зареєстровані. Проводяться подальші перевірки за результатами яких будуть прийняті рішення згідно чинного законодавства.

Загалом, з початку виборчого процесу, за результатами перевірок відкрито 13 кримінальних проваджень та складено 12 адміністративних протоколів.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція може ловити кандидатів на підкупі виборців за допомогою "таємних агентів".