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13 жовтня 2020, 10:24 5

Місцеві вибори 2020: на Луганщині вже відкрито 13 кримінальних проваджень

13 жовтня 2020, 10:24 5
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Поліцією складено 12 адміністративних протоколів
Поліцією складено 12 адміністративних протоколів
Фото: з відкритих джерел
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На сьогоднішній день, 13 жовтня, з початку виборчого процесу поліцією Луганщини зареєстровано 105 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

Так, в числі іншого, до Білокуракинського відділу поліції надійшло повідомлення від одного з кандидатів на посаду селищного голови про те, що на одне з відділень пошти надійшла посилка, в якій знаходяться агітаційні газети однієї з політичних партій. На думку заявника, це є незаконною агітацією.

Крім того, надійшло повідомлення про те, що у с. Нещеретове у дитячому садку один з педагогів проводить агітацію від однієї з політичних партій батькам дітей.

До Рубіжанського відділу поліції надійшло звернення одного з депутатів Києво-Святошинської району про те, що невстановлені особи умисно внесли неправдиві відомості до бази даних Рубіжанської міської територіальної виборчої комісії Сєвєродонецького району №27. Перевіркою встановлено, що ні заявник, не його довірені особи документи до Рубіжаньскої ТВК не надавали та у м. Рубіжне ніколи не перебували.

Дані факти зареєстровані. Проводяться подальші перевірки за результатами яких будуть прийняті рішення згідно чинного законодавства.

Загалом, з початку виборчого процесу, за результатами перевірок відкрито 13 кримінальних проваджень та складено 12 адміністративних протоколів.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція може ловити кандидатів на підкупі виборців за допомогою "таємних агентів".

вибори порушення голосування агітація ТВК
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