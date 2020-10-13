Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня
У день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування.
Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.
У зверненні він нагадав, що Верховна Рада намагається закріпити механізм народовладдя відповідним законом.
"25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань. Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку", - зазначив Зеленський.
Він також пояснив важливість цього опитування фразою "буде так, як вирішиш ти". Водночас він додав, що самі питання стануть відомі пізніше.
25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі 5 важливих питань. 5 питань, які нам раніше ніхто ніколи не ставив. 5 питань, щоб дізнатися саме твою думку!Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 12 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, раніше в РНБО наголосили, що вибори мають бути організовані з урахуванням рекомендацій МОЗ.