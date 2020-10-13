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13 жовтня 2020, 10:28 5

Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня

13 жовтня 2020, 10:28 5
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Громадянам запропонують відповісти на п'ять питань
Офіс президента
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У день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

У зверненні він нагадав, що Верховна Рада намагається закріпити механізм народовладдя відповідним законом.

"25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань. Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку", - зазначив Зеленський.

Він також пояснив важливість цього опитування фразою "буде так, як вирішиш ти". Водночас він додав, що самі питання стануть відомі пізніше.

25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі 5 важливих питань. 5 питань, які нам раніше ніхто ніколи не ставив. 5 питань, щоб дізнатися саме твою думку!

Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в РНБО наголосили, що вибори мають бути організовані з урахуванням рекомендацій МОЗ.

вибори Україна президент голосування Місцеві вибори
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