Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня

Громадянам запропонують відповісти на п'ять питань

Громадянам запропонують відповісти на п'ять питань

Офіс президента

У день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

У зверненні він нагадав, що Верховна Рада намагається закріпити механізм народовладдя відповідним законом.

"25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань. Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку", - зазначив Зеленський.

Він також пояснив важливість цього опитування фразою "буде так, як вирішиш ти". Водночас він додав, що самі питання стануть відомі пізніше.

25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі 5 важливих питань. 5 питань, які нам раніше ніхто ніколи не ставив. 5 питань, щоб дізнатися саме твою думку! Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в РНБО наголосили, що вибори мають бути організовані з урахуванням рекомендацій МОЗ.