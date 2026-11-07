Співачка MamaRika потрапила до лікарні: вона пояснила, що сталось

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Співачка MamaRika показала кадри з лікарні. Вона пояснила, чому опинилась там

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

MamaRika показала кадри з лікарняної палати. На момент зйомки вона ще відновлювалась після наркозу. Згодом артистка пояснила, чому вона опинилась в лікарні: як виявилось, вона звернулася до медиків, щоб встановити внутрішньоматкову спіраль.

"Дівчата, поставила спіраль. Короче, займаюся своїм жіночим здоров’ям. Основний меседж — я відходжу від наркозу", - каже співачка.

Відомо, що поруч із нею був її чоловік.

Нагадаємо, раніше артистка розповідала про проблеми зі здоров'ям та втрату голосу. Це сталось, коли в неї були концерти за кордоном.