"Ми ближче до миру як ніколи": заяви, які помножені на корупційні скандали

«Першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім — ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили тільки ті, хто сфокусувався на своїх справах, без очікування того, що ще може статися».

«Першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім — ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили тільки ті, хто сфокусувався на своїх справах, без очікування того, що ще може статися».

Ми ближчі до миру, ніж нам здається, — Зеленський, 24.09.24

Ми близькі до миру як ніколи за три роки, - Зеленський, 02.02.25

У нас є шанс закінчити війну з Росією до зими, - Зеленський, 23.09.26

У нас є хороший імпульс, щоб знайти рішення до настання нового року, - Давид Арахамія, 11.11.26

Всі ці заяви не лише дарують хибну надію, а й підривають моральний дух, коли люди бачать, що обіцяне владою не відбувається. Подібні заяви, які помножені на корупційні скандали, несуть шкоду. Варто згадати цитату відомого австрійського психіатра, психотерапевта та колишнього в’язня нацистських концтаборів Віктора Франкла із його книги "Людина в пошуках справжнього сенсу":

"Першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім — ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили тільки ті, хто сфокусувався на своїх справах, без очікування того, що ще може статися".

Битва України з Росією, це аналог боротьби за виживання в концтаборі. Хибна надія, брехня і невиконані обіцянки руйнують волю не гірше за рашистські обстріли. А сказати чесно, що ми будемо битися, щоб вижити, а інакше Росія нас знищить, влада неспроможна. Влада боїться це сказати. І своїми брехливими обяцянками, що війна от-от закінчиться і неспроможностю досягнути обіцяного, Зеленський з посіпаками деморалізують людкй і підривають моральний дух. Чи знає Зеленський про це? Можливо, що знає. Можливо, що ні. Але коли людина сконцентрована лише на утриманні влади, рейтингах і будиночку в Династії, то йому байдуже на все, що не допомагає йому отримувати бажане.

Замість чесної дорослої розмови з українцями та визнання, що у нас немає іншого варіанту, ніж боротися та вистояти, Зеленський знову пропонує чергову марну надію на кінець війни, як ту моркву, яку вішають перед віслюком, ним, щоб він йшов вперед, але яку ніколи не отримає.

Справжній лідер мав би сказати, що простого рішення не існує, що війна не закінчиться найближчим часом і додати щось подібне до слів Голди Меїр "Якщо араби складуть зброю, війни більше не буде. Якщо Ізраїль складе зброю, більше не буде Держави Ізраїль", але у нас не лідер, а актор граючий цю роль. І грає він її погано. Тому він знову бреше та обіцяє нездійсненне. Обіцяє і шкодить цим. І на жаль змінювати нічого в цьому напрямку не хоче та не планує. Тож, незабаром почуємо чергові порожні обіцянки, які будуть деструктивні впливати на ситуацію в перспективі. На жаль...