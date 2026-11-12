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12 листопада 2026, 17:25

Бронювання від мобілізації: які нові правила для бізнесу

12 листопада 2026, 17:25
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів оновив порядок визначення підприємств критично важливими. Це впливає на процес бронювання від мобілізації

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Тепер щоб підприємство отримало статус критично важливого потрібно не лише відповідати встановленим критеріям, але й обґрунтувати важливість своєї роботи для держави та належати до однієї з визначених критичних сфер. Зокрема:

90% держорганів уже переглянули галузеві критерії.
Підприємства ПЕК та ОПК мали до 10 листопада привести бронювання у відповідність до квоти 95%.
Для планового продовження статусу документи потрібно подавати за 2–3 місяці до завершення його дії.
Статус підприємств, термін дії якого завершується у листопаді–грудні 2026 року, планують автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року.

Консультацію від фахівців можна отримати за адресою:

  • м. Вінниця, вул. Магістратська, 86
  • +380 (66) 004 14 52

Нагадаємо, Кабінет міністрів створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних. Це тимчасовий консультативно-дорадчий орган. До його роботи залучатимуть представників органів влади, відповідальних за економіку, оборону, безпеку, гуманітарну політику та функціонування критичної інфраструктури.

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мобілізація бронювання від мобілізації ГО Захист Держави
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