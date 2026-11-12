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12 листопада 2026, 15:59

Зливав ворогу місця запуску дронів і зберігання боєприпасів: затримали військового

12 листопада 2026, 15:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Правоохоронці викрили 36-річного військовослужбовця десантно-штурмового батальйону, який, за даними слідства, передавав російським спецслужбам інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у листопаді 2026 року військовослужбовець через Telegram встановив контакт із представником російських спецслужб та добровільно погодився виконувати його завдання.

Надалі чоловік передавав ворогу відомості про розташування українських військових підрозділів, зокрема на Дніпропетровщині та Донецькому напрямку.

Також він повідомляв про позиції Сил оборони, місця запуску безпілотників і зберігання боєприпасів.

Передана інформація містила географічні орієнтири, за якими можна було встановити точне місцеперебування українських військових. За версією слідства, ці дані могли використовувати для завдання ударів по позиціях Сил оборони.

6 листопада правоохоронці затримали військовослужбовця в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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