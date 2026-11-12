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12 листопада 2026, 15:45

У Черкасах біля залізничного вокзалу знайшли тіло жінки: поліція розслідує вбивство

12 листопада 2026, 15:45
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Фото ілюстративне
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10 листопада у Черкасах біля залізничного вокзалу виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Поліція розслідує умисне вбивство та проводить оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання ймовірно причетної до злочину особи

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області, передає RegioNews.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, оперативники карного розшуку, кінологи та працівники кримінального аналізу.

Особу загиблої встановили під час першочергових слідчих дій. Нею виявилася мешканка Черкас.

Правоохоронці обстежили місце події, вилучили речові докази, перевірили коло знайомих жінки та опрацювали записи камер відеоспостереження.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину та розшукують особу, ймовірно причетну до вбивства.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила його.

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вокзал Черкаси залізниця убивство Тіло жінка
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