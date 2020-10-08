В Україні на посаду одного міського голови претендують 7 кандидатів - КВУ

Найбільше охочих зайняти крісло мера Одеси (23 кандидати), Ужгорода (22 кандидати) та Києва (20 кандидатів)

Найбільше охочих зайняти крісло мера Одеси (23 кандидати), Ужгорода (22 кандидати) та Києва (20 кандидатів)

Фото: з відкритих джерел

На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року за посаду одного міського голови в середньому змагатимуться 7 кандидатів. Всього на посади 370 міських голів зареєстровано 2814 кандидатів.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Комітеті виборців України.

Найменше претендентів на посаду міського голови Тернополя (9 кандидатів), Чернігова (7 кандидатів) та Івано-Франківська (5 кандидатів)", - йдеться у повідомленні.

Загалом найбільша кількість кандидатів на посади міських голів зареєстрована в Луганській області (в середньому 22 кандидати на посаду одного міського голови) та місті Києві (20 кандидати на посаду міського голови).

У порівнянні із черговими місцевими виборами 2015 року загальна кількість кандидатів майже не змінилася – по 7 осіб на одне місце (2722 кандидати на посади 358 міських голів). Однак в окремих містах можна спостерігати суттєву різницю.

Так, у порівнянні із останніми виборами зменшилася кількість претендентів на посаду міського голови Києва (із 28 осіб у 2015 р. до 20 осіб у 2020 р.), Дніпра (із 31 до 17 кандидатів), Одеси (із 42 до 23 кандидатів), Запоріжжя (із 26 до 10), Чернігова (із 16 до 7), Сум (із 14 до 10 кандидатів). Натомість, зросла кількість претендентів на крісло мера Львова (із 11 до 17), Харкова (із 11 до 15), Рівного (з 11 до 16).

Раніше повідомлялося, що за результатами останніх соцопитувань умовний 5% бар'єр на місцевих виборах долають п'ять партій.