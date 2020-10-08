Кого українці підтримають на місцевих виборах: новий рейтинг партій

Опитування було проведено соціологічною групою "Рейтинг"

Опитування було проведено соціологічною групою "Рейтинг"

Фото: flickr

За результатами останніх соцопитувань умовний 5% бар’єр на місцевих виборах долають п’ять партій, майже кожна з який за останній тиждень покращила свій результат. Першість утримує "Слуга народу".

Як передає RegioNews, такі результати агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах станом на 7 жовтня за даними соціологічної групи "Рейтинг".

Так, "Слуга народу" набирає 17,2% серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,6%, "Європейська солідарність" – 11,7%, "Батьківщина" – 7,5% та "За майбутнє" – 7,2%.

Партію "Наш край" підтримують 4,0%. Радикальну партію Олега Ляшка – 3,9%, УДАР Віталія Кличка – 3,0%, партію Шарія – 2,6%, ВО "Свобода" – 2,4%, партії "Голос", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь" – по 1,6%, партію "Пропозиція" – близько 1%.

Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 22,2%.

Про свою участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних. 21% вагаються (50/50), ще 8% – можливо візьмуть участь, 13% – малоймовірно. У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46%, 23% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на дільниці, 21% – малоймовірно.

Нагадаємо, раніше опитування показало, що на місцевих виборах бар’єр у 5% зможуть подолати п’ять партій.