При погіршенні ситуації з COVID-19 у місцевих виборах готові взяти участь 46% громадян - Рейтинг

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року

Фото: з відкритих джерел

У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46% громадян, 23% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на дільниці, 21% – малоймовірно.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Також про свою участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних. 21% вагаються (50/50), ще 8% - можливо візьмуть участь, 13% - малоймовірно", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, за останній тиждень тенденції щодо декларованої явки практично не змінилися.

Так, питування проводилося 4-7 жовтня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів).

Раніше повідомлялося, що за результатами останніх соцопитувань умовний 5% бар'єр на місцевих виборах долають п'ять партій.