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12 листопада 2026, 16:19

У Києві рецидивіст украв телефон в адміністраторки піцерії

12 листопада 2026, 16:19
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Фото: поліція Києва
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У Києві 37-річного чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі за крадіжку мобільного телефона в адміністраторки піцерії. Раніше він неодноразово був судимий за грабежі та розбої

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, чоловік зайшов до приміщення піцерії та помітив мобільний телефон біля розрахункової каси.

Дочекавшись, коли адміністраторка відійде, щоб підбити підсумки зміни, відвідувач забрав гаджет і поклав його до кишені одягу.

За доказами, зібраними поліцейськими, суд визнав киянина винним у крадіжці та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

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