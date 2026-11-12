На Харківщині жінку підозрюють у виправдовуванні агресії РФ

Фото: поліція Харківської області

Правоохоронці заочно повідомили про підозру 47-річній мешканці Куп’янського району Харківської області, яка, за даними слідства, поширювала в Telegram дописи на підтримку збройної агресії Росії проти України

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

За даними слідства, із лютого по травень 2024 року підозрювана публікувала дописи та залишала коментарі у відкритому Telegram-каналі "Харьковскоє направлєніє".

У своїх повідомленнях вона висловлювала підтримку діям держави-агресора, поширювала твердження про необхідність повернення Харкова та Одеси до складу Росії, а також інші висловлювання, спрямовані на виправдовування російської збройної агресії проти України.

Відповідно до висновку лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи, висловлювання жінки містять ознаки виправдовування та підтримки збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році.

Слідчі Куп’янського районного відділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині судили жінку за поширення TikTok матеріалів. Йдеться про відео, які виправдовували та заперечували збройну агресію РФ проти України.