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12 листопада 2026, 00:55

Українська ведуча потрапила в ДТП: її готують до операції

12 листопада 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Ведуча проєкту "Ближче до зірок" потрапила в ДТП. Наталі Солонік розповіла про серйозні наслідки

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

ДТП сталось в ніч проти 8 листопада. Наталі Солонік розповіла, що тоді вона поверталася зі зйомок і спала на задньому сидінні автомобіля. Раптово прокинулася від того, що машину почало крутити. Після цього авто почало неконтрольований розворот. Спрацювали подушки безпеки.

"Дивлюся на те, що залишилося від машини, і розумію, що цей день для мене міг стати останнім. Але, мабуть, у життя на мене ще є інші плани, за що я йому безмежно вдячна", - каже ведуча.

Вона розповіла, що після ДТП медики вииявили в неї численні синці, а також травму шийного відділу хребта: перелом між четвертим і п'ятим хребцями зі зміщенням. Також їй боляче рухати правою рукою.

"Правою рукою рухаю, але поки що це дуже боляче. Тому сьогодні готуюся до операції", - каже Наталі Солонік.

Нагадаємо, раніше акторка Ксенія Мішина пошкодила свій новий автомобіль. У соцмережі вона показала, як тепер виглядає її машина.

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