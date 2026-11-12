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12 листопада 2026, 17:15

У Полтаві група шахраїв крала квартири в пенсіонерів

12 листопада 2026, 17:15
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Фото: прокуратура
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У Полтаві викрили групу аферистів. Зловмисники привласнювали квартири людей. Їхніми жертвами ставали люди з соціально вразливих груп

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Орагнізатором схеми виявився 60-річний житель Полтави, який раніше уже мав проблеми з законом. Він залучив до "роботи" співмешканку (помічницю нотаріуса), нотаріуса, та наближених до нього осіб.

Шазраї шукали людей, які не мали близьких родичів чи спадкоємців. Потім вони входили в довіру до цих людей, під виглядом допомоги підселялись до їхніх квартир. Згодом аферисти викрадали документи на нерухомість, забирали телефони, залякували й били власників, а потім силоміць виселяли.

"Наразі встановлено чотирьох потерпілих. Упродовж вересня 2024 – квітня 2025 року учасники групи заволоділи п’ятьма їхніми квартирами загальною вартістю понад 5 млн грн", - кажуть в поліції.

Усіх підозрюваних відправили під варту.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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