На Львівщині з вікна шостого поверху випала 14-річна дівчина

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Сокільниках на Львівщині загинула 14-річна дівчина, яка випала з вікна квартири на шостому поверсі багатоквартирного будинку

Про це LVIV.MEDIA повідомили у поліції Львівської області, передає RegioNews.

Трагедія сталася ввечері 10 листопада на вулиці Трускавецькій.

За попередньою інформацією, дівчина випала з вікна власної кімнати. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою "самогубство". Обставини події встановлюють.

Нагадаємо, на Вінниччині 15-річний підліток випав із вікна четвертого поверху. Рятувальники зняли юнака з даху та передали медикам "швидкої". Підлітка госпіталізували.