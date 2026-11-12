Готував ракетний удар по штабу десантників для ліквідації комбрига: СБУ затримала агента ФСБ

Фото: СБУ

СБУ запобігла замаху на командира однієї з бригад десантно-штурмових військ ЗСУ. У Миколаєві затримали мобілізованого військовослужбовця, який, за даними слідства, працював на ФСБ та готував наведення російського ракетного удару по штабу бойового з’єднання, де мав перебувати полковник

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає RegioNews .

Операцію провели співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони та за сприяння Головнокомандувача ЗСУ.

За даними слідства, російський агент мав у режимі реального часу передати ворогу координати військового об’єкта, де перебував командир бригади десантно-штурмових військ. На момент затримання чоловік саме готувався передати ці дані своєму куратору з ФСБ.

Правоохоронці завчасно убезпечили місця дислокації українських десантників і затримали підозрюваного на території військового підрозділу. У нього вилучили смартфон із листуванням та "доповідями" російському спецслужбісту щодо підготовки замаху на українського офіцера.

Як встановило розслідування, мобілізований потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав близькі стосунки через Telegram-канали для знайомств. Після вербування він підтримував зв’язок зі співробітником ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Використовуючи посаду водія, агент збирав інформацію про місця перебування командування бригади. Крім того, він передавав ворогу відомості про пункти зберігання та запуску ударних безпілотників ЗСУ, які використовують для атак по тилах російських військових угруповань.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили 36-річного військовослужбовця десантно-штурмового батальйону, який, за даними слідства, передавав російським спецслужбам інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України.