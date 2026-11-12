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12 листопада 2026, 00:35

У пологовому, де Ірина Федишин втратила доньку, зробили заяву

12 листопада 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Після перевірок МОЗ та медичної ради лікарня зробила заяву. Медики висловили співчуття артистці та розповіли свою позицію

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Чоловік співачки Ірини Федишин звинуватив медиків у недбалості після того, як вони втратили дитину на 35-тижні вагітності. За його словами, в документах є неправдиві відомості про допомогу його дружині.

У пологовому уточнили, що було задіяно дві різні лікарки. Лікарка, яка оглядала Ірину перед госпіталізацією, вже не працює в лікарні. При цьому лікарка, яка вела вагітність співачки, наразі не залучають до надання допомоги пацієнтам. Наразі триває перевірка обставин.

У закладі запевняють, що усунули частину недоліків, на які вказало МОЗ. Зараз перевіряють, як персонал надає невідкладну допомогу та куди скеровує пацієнток для обстеження й лікування.

Нагадаємо, у жовтні Ірина Федишин втратила дитину. Її чоловік Віталій Човник зазначив, що співачка буквально була на межі життя і смерті, але, на щастя, лікарям вдалось її врятувати.

Як відомо, наприкінці вересня співачка розкрила стать своєї третьої дитини. Тоді стало відомо, що Ірина та Віталій, які вже виховують двох синів, очікують на донечку. Про свою вагітність артистка повідомила ще в серпні.

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