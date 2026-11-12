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12 листопада 2026, 16:50

У Івано-Франківську чоловік відкрив вогонь прямо з балкона

12 листопада 2026, 16:50
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Фото: Нацполіція
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Інцидент стався зранку 12 листопада. Правоохоронці затримали зловмисника

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

27-річний житель Івано-Франківська був у п'яному стані. Він вийшов на балкон квартири та почав стріляти зі стартового пістолета. Відомо про щонайменше п'ять пострілів. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

"Наразі місці продовжує працювати слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, в Тернополі озброєний чоловік захопив у заручники керуючу магазину. Повідомлення про інцидент у торговельному закладі у Тернополі надійшло до поліції 5 листопада близько 11:00.

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стрілянина Івано-Франківськ поліція
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