Энергоатом за подбор нового руководства заплатит почти 30 миллионов

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Энергоатом 12 июня подписал два договора об услугах по обеспечению персоналом на общую сумму 28,71 миллиона гривен. Информация об этом появилась в системе "Прозорро"

Об этом сообщают "Наши деньги", передает RegioNews.

В этом году в Энергоатом должны подобрать кандидатов на должности председателя и членов правления. В частности, ООО "Корн Ферри" за 22,11 млн грн будет заниматься подбором председателя правления (СЕО), директора по ядерной безопасности и эксплуатации (CNO), финансового директора (CFO) и директора по реализации проектов (CPDO), а ООО "Телент Эдвайзорс" за 6,60 млн грн – директора по управлению персоналом (C) коммерческая деятельность и стратегия (CCSO).

Вознаграждение за каждую должность будет оплачиваться в течение 10 дней после предоставления услуги. В случае если совет не утвердит ни одного избранного кандидата, исполнитель должен будет без доплаты подобрать другого кандидата, пока кто-то не будет избран.

В обосновании говорится, что наблюдательный совет в мае решил закупить эти услуги и утвердил квалификационные требования к участнику и методологию оценки предложений участника. То есть он должен иметь глобальное присутствие и масштаб; экспертизу в ядерном и энергетическом секторах; опыт работы в сфере отбора кандидатов на руководящие должности хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики и в сфере корпоративного управления в Украине.

Следует отметить, что сейчас председателем правления Энергоатома временно Павел Ковтонюк.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" - Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.