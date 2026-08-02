Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее

Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение количества мужчин

Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение количества мужчин

Фото: из открытых источников

В Украине смертность превысила рождаемость почти в четыре раза – об этом сообщает платформа Opendatabot со ссылкой на Минюст. За 6 месяцев 2026 года количество родов в стране составило 73 тыс. в то время как смертность – 259 тыс. В решении тяжелого демографического кризиса, с которой сегодня столкнулась страна, крепкая семья является одним из важнейших факторов. Однако найти жену или мужа сегодня становится все более сложной задачей из-за массового выезда за границу молодежи, мобилизации, ранений и гибелью на фронте что сказывается в первую очередь на количестве мужского населения.

Женщин больше, мужчин меньше

Из-за мировых и гражданских войн XX века количество мужского населения в Украине существенно ниже женского. По данным Госстата, на 1 января 2022 года на 1000 мужчин приходилось 1157 женщин, или 46,4% против 53,6% соответственно. С началом полномасштабной войны ситуация еще больше усугубилась в том числе из-за потерь на фронте. Официально статистика погибших военнослужащих не приводится, однако в феврале 2026 года президент Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2, который цитирует Le Monde, рассказал о гибели 55 тыс. украинских военнослужащих с начала полномасштабной войны. При этом он добавил, что многие военнослужащие до сих пор считаются пропавшими без вести. В то же время количество погибших российских военнослужащих, по утверждению зарубежных источников, составляет 500 тыс. человек (ежедневные данные которые приводит Генштаб включают погибших и раненных). Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на речь директора британского Управления правительственной связи (GCHQ). Получается, что соотношение украинских и российских потерь примерно 1 к 10.

Фото: АрмияИнформ

В данном контексте хотелось бы привести два примера. В селе Крутьки Ирклиевской территориальной громады (ТГ) Черкасской области с февраля 2022 года по июнь 2024 года погибло шесть местных жителей служивших в рядах ВСУ. В аналогичном по количеству жителей прифронтовом селе Зеленый Гай Шевченковской ТГ Николаевской области с февраля 2022 года по июнь 2025 года также погибло шестеро военнослужащих из числа местных жителей. Всего в Украине насчитывается 29,7 тыс. населенных пунктов: города, поселки, села (многие села объединены в старостаты). В соцсетях можно встретить показательное видео, автор которого утверждает, что на одной из киевских улиц среди прохожих нет ни одного парня, одни женщины. Но тут нужно добавить, что многие мужчины стараются не выходить на улицу из-за риска мобилизации.

Война отразилась и на здоровье военнослужащих. По данным Министерства по делам ветеранов, ответ которого приводит движение "Честно", на 1 мая 2026 года статус лица с инвалидностью вследствие войны получили 159 тыс. украинских военнослужащих. В то же время, по словам омбудсмена в ООН Елены Колобродовой которую цитирует "Укринформ", количество людей с инвалидностью в Украине за годы полномасштабной войны выросло на 600 тыс. человек.

Военные действия а также выезд за границу молодых людей в возрасте до 22 лет – сказалось на количестве мужчин в Украине. И хотя массовая эмиграция женщин с детьми частично компенсировала диспропорцию, полностью ее не устранила. И после завершения военных действий ситуация будет еще более наглядной, учитывая, что две трети украинских беженцев, 60% из которых – женщины, планируют вернуться на родину, а это свыше 3 млн человек. Да и не факт что после завершения войны западные страны будут и дальше поддерживать украинских беженцев что решат остаться учитывая нарастающие социальные и экономические трудности в Европе.

На 10 браков почти 8 разводов

Неуверенность в завтрашнем дне из-за длительных военных действий, экономические и социальные трудности прямо влияет на желание украинцев обзавестись детьми. Непростую ситуацию опосредованно отражает количество браков и разводов в стране. По данным Минюста которые приводит Opendatabot, в 2025 году в Украине было зарегистрировано 165 тыс. браков и 124 тыс. разводов – соотношение 10 к 7,5. По данным Госстата в 2016 году это соотношение было 10 к 5,5: на 230 тыс. браков приходилось 130 тыс. разводов.

Можно возразить, что многие пары в Украине длительное время проживают в гражданском браке что не мешает рожать детей. Однако отличие официальной регистрация брака в том, что это явный признак что семья начинает задумываться о детях. Об этом RegioNews рассказала ведущий научный сотрудник, кандидат экономических наук Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи Людмила Слюсар.

По словам же психолога Натальи Шестак, украинским семьям чуждо "чайлдфри" (сознательная бездетность) поэтому после заключения брака для многих пар предполагается рождение ребенка.

"Украинцы всегда кучковались, поэтому семья для нас была и есть важнейшим фактором. Мы всегда переживаем чтоб с детьми все было в порядке. И нет такого чтоб после 18 лет сыну или дочери говорили "думай за себя", а родителей отправляли в дом престарелых. Не потому что мы такие идеальные, а потому что нас жизнь заставляла всегда быть вместе", – рассказала нашим журналистам психолог.

По словам Людмилы Слюсар, по сравнению с европейскими странами в Украине традиционно высокий уровень браков, но в то же время высокий уровень разводов. Эта тенденция началась еще в 1970-х годах когда количество разводов в СССР начало увеличиваться. В итоге сформировалось определенное поведение населения: люди легче идут на брак но и легче разводятся. Это показательно в условиях кризисов как это было в 1990-х и как это происходит сегодня. Особенно тяжело сохранить брак семьям которые были вынуждены временно разделиться на время войны.

"Брачные отношения на расстоянии сохранить очень сложно. Нужно иметь большое желание и умение поддерживать отношения на расстоянии. У женщин, которые выехали за границу, совсем другая жизнь. В отличие от мужчин многие из которых к тому же служат. В итоге люди вынуждены жить в разных мирах что часто приводит к разводам", – отметила ученая.

Людмила Слюсар называет еще один вызов для семейных отношений который в будущем будет только нарастать, – это психологические травмы мужчин-военнослужащих. У многих военнослужащих медики диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). С другой стороны, говорит ученая, тяжело приходится и женщинам, которые из-за стольких лет войны также психологически истощены. В итоге, говорит Людмила Слюсар, многим супругам приходится фактически заново выстраивать отношения, что нередко заканчивается насилием в семье и последующим разводом. Добавим, что по данным "Честно", которые ссылаются на ответ Минветеранов, в Украине статус ветерана имеют свыше 2 млн человек, а статус участника боевых действий, то есть лица, принимавшего непосредственное участие в выполнении боевых задач, – 1,47 млн человек.

Пересмотр приоритетов

В обществе, которое уже более четырех лет живет в условиях войны и нестабильности, а многие люди реально вынуждены выживать, создание семьи и рождение ребенка превращается в непростую задачу. И одна из главных причин – финансовые трудности, не позволяющие супругам обеспечить достойную жизнь будущим детям, да и себе лично. Правда, данную проблему не все осознают, и есть много людей, которые мыслят довоенными категориями. Некоторые мужчины жалуются, что не могут зарабатывать как прежде, однако супруга этого не понимает.

"Моя жена зарабатывает, а вот у меня доход упал, при этом траты в семье выросли. Только на сентябрь - октябрь нужно 70 тыс. грн – ребенка в школу собрать, купить новые колеса на автомобиль и многое другое, и это без ремонтов. И отношение такое – папочка стал обузой так как не зарабатывает и нас не защищает", – написал один из киевлян.

Но можно встретить и другие публикации, в которых женщины отмечают что им для семейной жизни нужен просто здоровый мужчина.

"Он может не иметь высшего образования, писать с ошибками, не разбираться в артхаузном кино. Мне это абсолютно все равно. Главное, пусть будет здоров, молод и чтобы наши дети были счастливы", – написала одна девушка.

По мнению психологов, в ситуации, когда нестабильность будет только нарастать, часть женщин будут искать мужа просто чтоб иметь в его лице поддержку.

"В условиях нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне женщина выбирает себе мужчину как опору. Выбирает по определенным критериям, например, кормилец. При том что многие женщины сегодня и так имеют возможность самостоятельно зарабатывать. Однако рефлекс восприятия остался, что, если есть мужчина, это должна быть опора", – рассказала Наталья Шестак.

Не исключено, что в условиях кризиса, который может затянуться и еще больше усугубиться войной, а международная финансовая поддержка на восстановление страны будет недостаточной, часть украинцев и украинок в итоге снизят планку требований к своему будущему партнеру.

Наталья Шестак считает, что уже сегодня в Украине можно наблюдать снижение количества мужчин-воинов, которые привлекают многих женщин. Дальнейший поиск партнеров с подобным критерием усугубляет затяжная война, мобилизация, физические и психологические травмы, которые получают военнослужащие. В такой ситуации, говорит, психолог, включается уже корыстная история, и люди сходятся не потому что они притягиваются друг к другу, а потому что нужно выполнить какую-то жизненную программу: выживать, вовремя родить ребенка и др.

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Прочная семьи является важнейшим фактором в решении демографического кризиса в Украине. Однако нынешние реалии свидетельствуют о нарастающих трудностях в этом вопросе. С одной стороны – снижение количества мужчин, а также физические и психологические травмы с которыми сталкиваются многие военнослужащие по возвращении с фронта. С другой – финансовые трудности и общая нестабильность в стране. Все это влияет на количество браков и крепость семейных отношений. В этой ситуации, считают психологи, критерии оценки будущего супруга, которые были у людей до войны, будут изменяться.

Огромная роль в поддержке стабильной семьи принадлежит и государству. Ведь от комплексного сопровождения детства на всех этапах, от всесторонней помощи молодым родителям, зависит сколько времени матери и отцы смогут уделять времени воспитанию детей и их возможность задумываться о многодетности.