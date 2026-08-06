Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности

Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты

Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты

Трактор готовит землю к следующей посевной. Фото: Ольга Чайко

Правительство приняло экстренный пакет поддержки аграриев, скорректировав минимальные экспортные цены. Это один из шагов, который уменьшит финансовое давление на сельхозпроизводителей, страдающих сейчас из-за падения цен на внутреннем рынке и безумных экспортных ограничений. Россия постоянными обстрелами заблокировала украинские порты, прекратив экспорт морем. Но фермеры, несмотря на риски банкротства, уже готовятся к новой посевной

Порты заблокированы, но в некоторых хранилищах место пока есть. Фермер Игорь Педченко показывает нам свой ангар в Киевской области, где складывает зерно. В этом году ранние зерновые уродили обильно. Хороший урожай и рапса. Его собрали две недели назад – и сейчас готовят землю для следующего посева. Озимый рапс чудом удалось продать за нормальные деньги еще до того, как резко упали цены.

"Мы успели вывезти рапс как раз перед самым обвалом цен. Тогда цена была 26 тысяч гривен за тонну. Сейчас упала до 19 тысяч, – рассказывает Игорь. – Мы успели, а вот у друзей лежит на складах, и они не знают, что делать. Цены обвалились именно из-за того, что вывезти его невозможно. Даже в Европу не вывезти, а есть многие, кто заключил контракты с Европой напрямую".

Фермер Игорь Педченко смотрит на качество пшеницы этого года

Цены обвалились внутри Украины, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты. Туда прилетало все лето, но в июле ситуация стала невыносимой. За два первых дня по портам ударили более двух десятков раз, атаки продолжились в августе. Страдают гражданские суда, при этом флаг иностранного государства от ударов не страхует. 19 июля произошел самый дерзкий теракт. Россияне потопили балкер с украинской кукурузой, принадлежавший турецкой компании. На судне – 10 погибших. 3 августа на судах в портах Большой Одессы и Дунайского региона ранены семеро гражданских. Поэтому с 22 июля суда в украинские порты не заходят. А это значит, что вывезти зерно невозможно. И заменить этот путь очень проблематично. Черным морем Украина экспортировала подавляющее большинство агропродукции.

"90% от того, что мы экспортируем в аграрной продукции, двигалось морем, крупными портами Одесской области, – рассказывает Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета. – А экспортные ограничения для сельхозпроизводителей означают дополнительные расходы на альтернативную логистику. И хорошо было бы, если бы альтернативная логистика работала тоже на 100%. Но, к сожалению, продолжаются обстрелы. Порты Малого Дуная тоже обстреливают и железную дорогу. Дунай мы полностью не можем использовать и из-за природных явлений – это засуха в Европе. Дунай обмелел, поэтому мы не можем заполнять баржи на 100%. Даже западные регионы Украины вывозили агропродукцию морем, потому что экономически это выгоднее, чем переправлять автомобилями в Европу, стоять на границах, думать пропустят тебя или не пропустят, плюс объемы не такие значительные.

Поэтому сегодня, условно, от Черниговской области до Закарпатья все находятся в одинаковых условиях и зависят от того, заработает ли море".

В этом году аграрии ожидают до 83 млн тонн зерновых и масличных культур, говорят во Всеукраинском аграрном совете. Еще 7 миллионов продукции осталось в Украине с прошлого года. Так что нужно это все где-то хранить, а фермерам оформлять выгодные кредиты, чтобы люди не обанкротились.

"Условно, запас прочности – это два-три месяца, – говорит Денис Марчук. – Поэтому мы и обратились к власти с предложением льготного кредитования для аграриев, так как без финансирования – это фактическая катастрофа для многих. И это фактически возможность приостановки посева значительного количества озимой группы, потому что те средства, которые берутся от реализации зерновых ранних групп, перекладываются потом на посевную кампанию. Если денег не будет, мы увидим, что фермеры либо просто оставят землю под паром, то есть ничего не будут сеять – это в лучшем случае. В худшем случае у нас предприятия просто будут банкротиться".

Эти темы по несколько раз в неделю аграрии обсуждают с чиновниками. В воскресенье, судя по Фейсбук-странице премьера Сергея Корецкого, срочное совещание длилось до позднего вечера. Прогнозы относительно поведения России неутешительны:

"Россия усиливает свой террор в Черноморском бассейне, атакует суда, перевозящие наше зерно. От этого страдает целая аграрная отрасль, – рассказал Корецкий. – Ситуация действительно сложная и требует срочных решений. …Работаем над решениями для диверсификации, а также восстановления полноценной работы экспортных маршрутов. Параллельно прорабатываем механизмы поддержки аграриев на этот сложный период".

В начале недели правительство приняло решение экстренной поддержки аграриев. Отдельные категории агропродукции, в частности, зерновых и масличных культур, зарубежные покупатели смогут взять дешевле и таким образом покрыть свои риски, связанные с российской агрессией. Для этого Кабмин временно скорректировал минимально допустимые экспортные цены – они будут действовать, пока продолжается морской кризис.

Тюки соломы в поле в Обуховском районе Киевской области

Министерство аграрной политики также не советует производителям продавать все за бесценок, а придержать зерно до конца переговоров и возможного разблокирования портов, как это произошло в 2022 году, когда заработал морской коридор. Хранить урожай можно в так называемых "сухих портах", то есть терминалах, где зерно можно накапливать и вывозить по суше при возможности. Правда, собирать много продукции в одном месте – сейчас большой риск. Еще один выход – специальные полиэтиленовые рукава. А глава Минагро Тарас Высоцкий сообщил, что правительство готовит программу доступного финансирования агропроизводителей под залог зерна. Программа поможет аграриям провести осеннюю посевную без вынужденной продажи урожая по заниженным ценам. Решение совместно прорабатывают Минагрополитики, Минэкономики и Минфин.

"Агропроизводители смогут привлекать средства под залог имеющегося зерна, пройти кризисный период и не продавать зерно по ценам, значительно ниже его стоимости на международных рынках", – отметил министр.

В Семенной ассоциации очень надеются, что наши партнеры надавят на Россию.

"Мы в этой ситуации не одни, – говорит директор ассоциации Сюзанна Григоренко. – Сейчас, возможно, меньшая активность со стороны наших внешних торговых партнеров, потому что идет сбор урожая по тем же странам Европы. Однако Украина вносит значительный вклад в агропродовольственную цепочку всего мира и является экспортером не только в страны Евросоюза, но практически там на сегодняшний день, наверное, нет региона, куда бы Украина не экспортировала".

Премьер Корецкий на прошлой неделе предупредил: глобальные перебои поставок аграрных культур безусловно приведут к росту мировых цен. Поэтому инфляционное давление в странах, покупающих наше зерно, может достигать около 60 миллиардов долларов в годовом эквиваленте.

Тем временем фермеры готовятся уже к осенней посевной – уже четвертой в условиях большой войны.