Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса

Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, тем больше сюда залетает российских дронов, арты

Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, тем больше сюда залетает российских дронов, арты

Разбитая сельскохозяйственная техника возле полуразрушенного ангара в Бериславском районе Херсонщины. Фото: Ольга Чайко

"У меня 80% урожая сгорело, а туда, где еще не сгорело – мы сейчас не можем туда последние там два-три дня вообще зайти", – рассказывает Виктор Гордиенко. Он глава ассоциации фермеров Херсонщины. В прошлом году эту должность занимал его отец – легендарный фермер Александр Гордиенко, который умудрился над своими наделами уничтожить до 200 российских дронов. В прошлом сентябре россияне его убили. Сын решил продолжить дело. Говорит, что рук не опускает, но с каждым днем ситуация ухудшается. Россияне целенаправленно бьют по тракторам и комбайнам. На счету Виктора – уже под четыре десятка сбитых российских эфпивишек за несколько месяцев. Но попадания тоже есть.

"Пшеница стоит по пять, по шесть тонн, но ты собрать ее просто не можешь. Или тебе ее жгут, или просто не дают работать. В ангар подальше от полей, где я хранил технику, в два часа ночи прилетело. Трактор сжгло, опрыскиватель побило", – рассказывает он. "Это все целенаправленно. Они дождались, пока урожай созреет, все высохнет – и начали жечь. Россияне села жгут. Каждый день бьют дома, у меня уже ни одного рабочего не осталось с домом. Все стопроцентно побили".

Фермер Виктор Гордиенко в шлеме, бронике, с "Чуйкой" и ружьем погибшего отца Александра Гордиенко на одном из своих полей. Херсонская обл., июнь, 2026

Только за средства защиты для себя и своих сотрудников он выложил до 2 миллионов гривен. Плюс, имеет кредиты почти на миллион, но уже долларов – это и посевной материал, и удобрения. А вот прибыль – под огромным вопросом. Чтобы хоть как-то прожить, хочет собрать хотя бы те 20% зерна, которые уцелели и где-то продать. На внутреннем рынке цены на зерно упали на 30-40%, говорят во Всеукраинском Аграрном Совете. Ведь пока экспортировать зерно некак. Порты из-за обстрелов заблокированы – и тут государство срочно ищет выход из ситуации. Аграрии ждут алгоритм действий через неделю-две. Но у фермеров на прифронтовых территориях риск даже не двойной. Сожженные поля – на Херсонщине, Сумщине, в Запорожской области, на Харьковщине, Черниговщине, на Днепропетровщине и Донбассе. В целом к зонам рискованного земледелия, расположенным в 20 и 50 километрах от линии разграничения или российской границы. Такие земельные участки уже оцифрованы и внесены в Государственный аграрный реестр. В масштабах страны это 1 миллион 800 тысяч гектаров. Больше всего рискуют те, кто работает ближе к стране-агрессору.

"Чуйка" на торпеде автомобиля

Вид на дорогу, защищенную сетками, в Херсонской области. За рулем – фермер Виктор Гордиенко в бронике и шлеме

На конец августа правительство планирует общенациональный форум, на него фермеры приедут с подсчетами, которые должны убедить чиновников и депутатов заложить деньги в бюджет прошлого года. Ведь в этом году выплатили компенсации только за прошлый год, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий:

"К сожалению, на эту минуту средства в бюджете не предусмотрены, но мы все делаем для того, чтобы можно было выплатить компенсацию в 1 квартале 2027 года за 2026-й год. С точки зрения планирования, бюджет так работает, что средства выплачиваются с определенным лагом, то есть отставанием. Аналогично было по засухе прошлого года на Херсонщине. Обещанные средства были выплачены, но они были выплачены в апреле этого года. Тогда фермеры с Херсонщины получили 220 миллионов гривен. Мы анонсировали, что в аграрном секторе циклы долгие. Цикл длится минимум год, поэтому средства могут выплачиваться только в начале следующего календарного года за предыдущий".

Министерство с фермерами – на постоянной связи. Сейчас дорабатывают механизм, как платить компенсацию, если урожай уничтожен или из-за опасности его невозможно собрать. Скорее всего, фермерам разрешат предоставлять спутниковые снимки уничтоженных наделов. Или же аграрии могут снять фото или видео сожженных полей сами.

Разбитая сельскохозяйственная и другая техника возле полуразрушенного ангара в Бериславском районе Херсонской области

Государство помогает фермерам в прифронтовых районах покупать украинскую технику со скидкой 40%, сотрудников агрофирм на 100% бронируют. Но есть несколько "но": технику беспощадно бьет враг. По некоторым данным, убытки уже сейчас могут достигать миллиарда гривен. А рабочие массово уезжают из-за опасности, говорит Виктор Гордиенко:

"Рабочие, слава Богу и им самим, еще есть. Но сезон выдерживают немногие. Люди меняются каждую неделю. И каждую неделю у тебя задача найти кого-то. Сегодня мы уже готовы подготовить комбайнера за пару дней. Можем посадить за руль комбайна того, кто раньше никогда на нем не работал. Или садимся сами. Мы с несколькими фермерами техникой сегодня объединились, заходим на массив 200 га, там косим, потом скосили – переходим на другой массив".

Компенсации за уничтоженные наделы, по словам Тараса Высоцкого, в следующем году могут вырасти – с почти 5 до более чем 10 тысяч за гектар. Но до следующего года еще надо дожить и спасти хотя бы часть такого дорогого урожая, говорят фермеры.