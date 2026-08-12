Около 35 незаконных миллионов: дело экс-главного психиатра ВСУ передали в суд
Специализированная прокуратура направила обвинительный акт в суд. Речь идет о деле бывшего главного психиатра ВСУ – начальника психиатрической клиники Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь"
Об этом сообщает Офис главного прокурора, передает RegioNews.
Бывшему главному психиатру инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем, более чем на 34,5 миллиона гривен. По данным следствия, в 2023-2024 годах чиновник легализовал незаконно приобретенные активы. В частности, за эти деньги он покупал машину и недвижимость. Это имущество также оформлялось на родственников и других близких ему лиц.
"Следствие установило существенное несоответствие между официальными доходами должностного лица и связанных с ним лиц и стоимостью приобретенного имущества. Финансовый анализ и антикоррупционная проверка также выявили операции, направленные на утаивание происхождения средств и фактической принадлежности активов", - говорят в прокуратуре.
В настоящее время экс-чиновник находится под стражей.
Что известно о деле Олега Друзя
21 января 2025 года СБУ задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя . Он был заместителем председателя Центральной ВЛК и решал вопрос о пригодности военных к службе.
По данным следствия, за время полномасштабной войны он приобрел активы на миллион долларов, что больше его официальных доходов.
Шевченковский районный суд отправил Олега Друзя под стражу с правом на залог в размере 49 миллионов гривен . При этом отмечалось, что в суд Друзя был доставлен на "скорой", а его адвокат заявлял, что он находится "в крайне тяжелом состоянии в карете "скорой" под капельницами".
В СМИ сообщили, что Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении, планировал купить виллу в Турции. Жилье с тремя этажами и бассейном, которое заинтересовало главного психиатра ВСУ, стоит 650 тысяч евро.
Подозреваемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.