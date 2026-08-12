Фото: прокуратура

Об этом сообщает Офис главного прокурора, передает RegioNews.

Бывшему главному психиатру инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем, более чем на 34,5 миллиона гривен. По данным следствия, в 2023-2024 годах чиновник легализовал незаконно приобретенные активы. В частности, за эти деньги он покупал машину и недвижимость. Это имущество также оформлялось на родственников и других близких ему лиц.

"Следствие установило существенное несоответствие между официальными доходами должностного лица и связанных с ним лиц и стоимостью приобретенного имущества. Финансовый анализ и антикоррупционная проверка также выявили операции, направленные на утаивание происхождения средств и фактической принадлежности активов", - говорят в прокуратуре.

В настоящее время экс-чиновник находится под стражей.

Что известно о деле Олега Друзя

21 января 2025 года СБУ задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя . Он был заместителем председателя Центральной ВЛК и решал вопрос о пригодности военных к службе.

По данным следствия, за время полномасштабной войны он приобрел активы на миллион долларов, что больше его официальных доходов.

Шевченковский районный суд отправил Олега Друзя под стражу с правом на залог в размере 49 миллионов гривен . При этом отмечалось, что в суд Друзя был доставлен на "скорой", а его адвокат заявлял, что он находится "в крайне тяжелом состоянии в карете "скорой" под капельницами".

В СМИ сообщили, что Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении, планировал купить виллу в Турции. Жилье с тремя этажами и бассейном, которое заинтересовало главного психиатра ВСУ, стоит 650 тысяч евро.

Подозреваемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.