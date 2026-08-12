На Днепропетровщине разоблачили мошеннический колл-центр почти на 1,7 млн грн

Фото: полиция Днепропетровской области

В Каменском правоохранители разоблачили участников преступной организации, организовавших деятельность мошеннического колл-центра и завладевших средствами Израиля на сумму почти 1,7 миллиона гривен

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, организаторы создали в Каменском сеть телефонных мошенничеств и привлекли к ней работников, работавших по четко распределенным ролям.

Преступную деятельность задокументировали следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с оперативниками управления криминальной полиции и сотрудниками СБУ.

Правоохранители установили, что участники схемы звонили по телефону потенциальным жертвам и представлялись работниками банков, мобильных операторов или интернет-провайдеров.

Используя заранее подготовленные сценарии разговоров, фигуранты получали от потерпевших конфиденциальные данные и доступ к их онлайн-банкингу, после чего переводили средства на подконтрольные счета.

По информации полиции, каждый участник выполнял отдельную функцию, а все действия были объединены в единый механизм завладения деньгами и имуществом потерпевших.

Следствие уже установило не менее пяти иностранных граждан, ставших жертвами этой схемы.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают всех участников преступной организации, возможных подельников и полный круг потерпевших.

Напомним, что служба безопасности Украины и Национальная полиция при процессуальном руководстве органов прокуратуры провели масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннических колл-центров в разных регионах страны.