На Днепропетровщине разоблачили мошеннический колл-центр почти на 1,7 млн грн
В Каменском правоохранители разоблачили участников преступной организации, организовавших деятельность мошеннического колл-центра и завладевших средствами Израиля на сумму почти 1,7 миллиона гривен
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
По данным следствия, организаторы создали в Каменском сеть телефонных мошенничеств и привлекли к ней работников, работавших по четко распределенным ролям.
Преступную деятельность задокументировали следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с оперативниками управления криминальной полиции и сотрудниками СБУ.
Правоохранители установили, что участники схемы звонили по телефону потенциальным жертвам и представлялись работниками банков, мобильных операторов или интернет-провайдеров.
Используя заранее подготовленные сценарии разговоров, фигуранты получали от потерпевших конфиденциальные данные и доступ к их онлайн-банкингу, после чего переводили средства на подконтрольные счета.
По информации полиции, каждый участник выполнял отдельную функцию, а все действия были объединены в единый механизм завладения деньгами и имуществом потерпевших.
Следствие уже установило не менее пяти иностранных граждан, ставших жертвами этой схемы.
В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают всех участников преступной организации, возможных подельников и полный круг потерпевших.
Напомним, что служба безопасности Украины и Национальная полиция при процессуальном руководстве органов прокуратуры провели масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннических колл-центров в разных регионах страны.